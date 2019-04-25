Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

Прокурор Светлана Тарасова, которая выступает обвинителем на суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, попала в ДТП. Из-за этого начало очередного заседания задерживается, сообщает "РИА Новости".
Слушания должны были начаться в 11.00. Сегодня Пресненский суд планирует по видеосвязи допросить свидетеля, который проживает во Владивостоке. Также свои показания должны дать подсудимые Кокорин и Мамаев.
Подробности ДТП с Тарасовой не сообщаются. Ранее к прокурору была приставлена охрана.
В "Зените" заявили, что ситуация у Кокорина постоянно ухудшается
Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в Москве. В результате их действий пострадали Виталий Соловчук, Денис Пак и Сергей Гайсин.
Кокорин в шутку попросил сделать ему комнату в зале суда
Футболисты и их друзья находятся под арестом, суд рассматривает их дело с 9 апреля.
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