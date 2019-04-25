Боец из ЛНР Крылов рассказал о получении российского паспорта

Боец смешанных единоборств Никита Крылов, выступающий под украинскими документами, рассказал о том, как получает российское гражданство. В этом году ему должны выдать паспорт гражданина РФ.
Крылов является уроженцем Красного Луча Луганской области. После начала конфликта на Юго-Востоке Украины он перебрался в Москву, где продолжил тренировки и выступления.
Для того, чтобы выступать в UFC, Крылов использует украинский паспорт. В 2018 году он вернулся в промоушен. В первом бою проиграл Яну Балаховичу, а в апреле победил Овинса Сен-Пре на турнире в Атланте.
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"Паспорт мне сейчас делают, подали документы еще в начале 2019 года. Я с семьей получил квоту на разрешение на временное проживание в России, дальше должны уже прийти бумаги на знание языка", - заявил Крылов в интервью News.ru.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, по которому люди, проживающие в ЛНР и ДНР могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Для подачи заявления на паспорт не нужен вид на жительство в РФ или РВП.
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Граждане, проживающие в ДНР и ЛНР, могут обратиться в уполномоченные органы на территории республик с заявлением, которое будет рассмотрено в России на протяжении трех месяцев. В случае положительного ответа по гражданству они могут сделать паспорт на территории России.
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