"Зениту" для чемпионства осталось набрать семь очков в пяти матчах

"Зенит" в 25-м туре чемпионата России обыграл московское "Динамо". Встреча завершилась со счетом 2:0. По голу в этой игре забили нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.
"Локомотив" победил "Ростов" - 2:1. Оба гола в составе железнодорожников на счету Джефферсона Фарфана.
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"Зенит" смог сохранить отрыв от "Локо" в восемь очков. До завершения чемпионата командам осталось провести по пять игр. Таким образом, питерцам, чтобы завоевать золотые медали, необходимо набрать еще семь очков.
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Даже в случае равенства очков "Зенит" будет выше "Локомотива", так как имеет преимущество по личным встречам. В последних турах питерцы на своем поле примут "Крылья Советов", ЦСКА и "Енисей", а на выезде сыграют с "Ахматом" и "Ростовом".
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На счету "Зенита" четыре чемпионских титула. В последний раз команда становилась первой в сезоне-2014/15.
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