Российский фигурист исполнил прыжок в пять оборотов. Он выучил элемент за один день

Российский фигурист Максим Белявский на тренировке исполнил пятерной тулуп. 12-летний спортсмен поделился видео на своей странице в Instagram.



Пятерной тулуп Белявского.

Белявский, который занимается в школе ЦСКА, исполнил элемент на "удочке" - специальном приспособлении, которое используется для страховки юных фигуристов. На соревнованиях ранее никто не исполнял прыжки в пять оборотов.

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Белявский родился в Одинцово в 2007 году. Он встал на коньки в 3 года. Сначала хотел стать хоккеистом, но в таком возрасте взяли только в фигурное катание. Спортсмен участвовал в шоу "Ледниковый период. Дети".

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Фигурист заявил, что начал учить прыжок только вчера. Элемент получился у него не сразу.

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"Пятерной тулуп начал учить вчера. Тренер сказал: "Пятерной скрутишь?" Я попробовал и упал. Потом еще раз, и постепенно пошло", - заявил Белявский в комментарии ТАСС.