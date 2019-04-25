"Вашингтон" вылетел из Кубка Стэнли. Овечкин и Кузнецов едут в сборную России

"Вашингтон" победил "Каролину" в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу забросил нападающий Брок Макгинн на 32-й минуте дополнительного времени.



Овечкин – главный российский бомбардир в истории НХЛ / Новости от 06.02.2019 15:19

"Кэпиталз", которые выиграли Кубок Стэнли в прошлом году, завершили борьбу за трофей. Впервые в истории НХЛ четыре победителя дивизионов выбыли уже в первом раунде плей-офф. Ранее неудачу потерпели "Тампа", "Калгари" и "Нэшвилл".

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира по хоккею-2019. Турнир в Словакии стартует 10 мая.

"Сейчас такая ситуация, когда вы понимаете, что сезон окончен. Мы сражались в регулярном чемпионате и в семи играх плей-офф, а все решил один гол. Это тяжело осознавать. Тем более после прошлого года, но уже ничего не поделаешь", - заявил после игры Овечкин.

"Каролина" стала последним участником второго раунда Кубка Стэнли. Сетка плей-офф выглядит так:

"Бостон" - "Коламбус",

"Айлендерс" - "Каролина",

"Сент-Луис" - "Даллас",

"Сан-Хосе" - "Колорадо".