"Вашингтон" победил "Каролину" в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу забросил нападающий Брок Макгинн на 32-й минуте дополнительного времени.
"Кэпиталз", которые выиграли Кубок Стэнли в прошлом году, завершили борьбу за трофей. Впервые в истории НХЛ четыре победителя дивизионов выбыли уже в первом раунде плей-офф. Ранее неудачу потерпели "Тампа", "Калгари" и "Нэшвилл".
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира по хоккею-2019. Турнир в Словакии стартует 10 мая.
"Сейчас такая ситуация, когда вы понимаете, что сезон окончен. Мы сражались в регулярном чемпионате и в семи играх плей-офф, а все решил один гол. Это тяжело осознавать. Тем более после прошлого года, но уже ничего не поделаешь", - заявил после игры Овечкин.
"Каролина" стала последним участником второго раунда Кубка Стэнли. Сетка плей-офф выглядит так:
"Бостон" - "Коламбус",
"Айлендерс" - "Каролина",
"Сент-Луис" - "Даллас",
"Сан-Хосе" - "Колорадо".
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