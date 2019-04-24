ФИФА пожизненно дисквалифицировала 7 футболистов за договорные матчи

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение отстранить семерых игроков за участие в договорных матчах. Все представляют разные страны, но являются клиентами одного агента - Кудзаная Шабы.



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В число дисквалифицированных вошли: Калтон Мюррей и Киено Томас (Тринидад и Тобаго), Хеллингс Мвакасунгула (Мали), Ибрагим Каргбо (Сьерро-Леоне), Сеидад Чомого (Бенин), Мохамад Салим (Афганец), Лионель Дуарте (Куба).

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Кроме того, кениец Джордж Ауди отстранен на 10 лет и оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков.

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