В "Зените" заявили, что ситуация у Кокорина постоянно ухудшается

Глава пресс-службы "Зенита" Антон Макаренко рассказал о ситуации с травмой футболиста Александра Кокорина, который находится в СИЗО. Сегодня нападающего осмотрел врач питерского клуба.
По словам Макаренко, врач смог провести только функциональные тесты. Предварительный осмотр выявил отрицательную динамику. Глава пресс-службы заявил, что "ситуация все время ухудшается", сообщает "Спорт-Экспресс".
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В "Зените" считают, что футболисту необходимы занятия в зале и бассейне, а также целесообразно провести исследования с помощью МРТ. Это необходимо для установки более точного диагноза.
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Футболист с октября 2018 года находится в СИЗО под арестом из-за драк в Москве. От действий футболиста и его друзей пострадали Виталий Соловчук, Денис Пак и Сергей Гайсин. С 9 апреля Пресненский суд Москвы рассматривает дело по существу.
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