В "Зените" заявили, что ситуация у Кокорина постоянно ухудшается

Глава пресс-службы "Зенита" Антон Макаренко рассказал о ситуации с травмой футболиста Александра Кокорина, который находится в СИЗО. Сегодня нападающего осмотрел врач питерского клуба.



Видео: в полицию «прибыл» стул, которым Кокорин избил чиновника / Новости от 09.10.2018 19:41

По словам Макаренко, врач смог провести только функциональные тесты. Предварительный осмотр выявил отрицательную динамику. Глава пресс-службы заявил, что "ситуация все время ухудшается", сообщает "Спорт-Экспресс".

Кокорин в шутку попросил сделать ему комнату в зале суда

В "Зените" считают, что футболисту необходимы занятия в зале и бассейне, а также целесообразно провести исследования с помощью МРТ. Это необходимо для установки более точного диагноза.

Светлана Журова: "Чем доплачивать за занятия спортом, лучше строить спортзалы"

Футболист с октября 2018 года находится в СИЗО под арестом из-за драк в Москве. От действий футболиста и его друзей пострадали Виталий Соловчук, Денис Пак и Сергей Гайсин. С 9 апреля Пресненский суд Москвы рассматривает дело по существу.