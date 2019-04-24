Светлана Журова: "Чем доплачивать за занятия спортом, лучше строить спортзалы"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для "Правды.Ру" отметила, что занятия спортом не могут быть причиной каких-либо доплат от государства. Ранее глава ФНПР Михаил Шмаков высказал мысль о том, что работникам не хватает финансовых средств, чтобы заниматься вести здоровый образ жизни.



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"Вы понимаете, проблема в том, что когда государство... Вопрос доступа - это одно дело. А, например, компенсировать что-то... Могу сказать, что даже фитнес-центры, мой опыт показывал, что в тех компаниях, где люди своим сотрудникам бесплатно давали абонементы, они вообще не ходили. Это выброшенные на ветер деньги оказывались.

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Надо как-то другими методами, может быть, мотивировать: кто не курит, доплачивать, кто занимается в спортзале, доплачивать, а не, наоборот, давать что-то бесплатное. Большая разница доплатить за то, что ты что-то потратил, сходил, работодатель, например, знает, что этот человек целый год ходил в спортивный зал, а не когда ему дали и он туда не пошел.

Или лучше строить, честно говоря, делать какие-то зальчики, если предприятие достаточно крупное, то, в принципе, они могут себе позволить какие-то вещи, как было в Советском Союзе, на предприятиях организовывать, например, занятия спортом. Там есть разнообразные соревнования между теперь уже заводами или в сельском хозяйстве, или в какой-то промышленности, есть свои производственные соревнования. Эта практика тоже восстанавливается. Поэтому в этом отношении нужно давать действительно возможность.

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Но тут всегда стоит вопрос: а дети? Потому что есть еще время для детей, когда они тоже должны для себя в удобное время тренироваться, потому что у них есть учеба. Поэтому обязательно нужно учитывать их интересы. А взрослые не всегда готовы, например, в ночи куда-то идти тренироваться. С 9-10 часов вечера. Тоже не каждый взрослый пойдет в зал. Он тоже сразу после работы в 7. А в это время еще тренируются дети. Поэтому я только, единственное, что все массовые мероприятия не в ущерб детей, когда есть улица, когда есть какие-то другие возможности.

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Конечно, зимой, наверное, это сложно, особенно в тех регионах, где зима длинная, где очень холодная осень. И там нужно больше строить спортивных залов, несомненно, и открывать школьные залы, видимо, в вечернее время, когда ученики уже закончили тренировки. До сих пор, конечно, это делается. Но зачастую это не совсем бывает легально. Потому что, в принципе, взрослые в учебное заведение заходить не должны. Конечно, вот эти вещи, если сделать, тогда кто-то должен оплачивать сторожу, уборщице, которая будет выходить на работу.

Это должно компенсировать им государство внеурочные часы. Тогда можно будет говорить о каком-то более серьезном развитии. Особенно это сельской местности касается, потому что там вообще, кроме школьного зала, зачастую нет никакого другого спортивного объекта. Это все проговаривается у нас, несомненно. Просто закрепить это законодательно все равно какое-то время потребуется", - заявила Журова.