Кокорин в шутку попросил сделать ему комнату в зале суда

Член ОНК Дмитрий Чугунов отметил, что футболист Александр Кокорин жалуется на слишком сложные переезды из СИЗО в здание суда. Сегодня ОНК вместе с врачом "Зенита" навестили игрока в "Бутырке".



Кокорин и Мамаев собрались на свободу

Ранее сообщалось, что врач дал Кокорину рекомендации по поводу его ноги и расписал план упражнений. У доктора есть опасения, что игрок не сможет вернуться в профессиональный футбол из-за отсутствия тренировок.

"Александр сказал, что жаловался на боль в колене именно потому, что колено чувствует себя все хуже и хуже. Тем не менее, настроение у него хорошее для данной ситуации. Мы застали его в спортивном зале. Он старается нагружать себя, исходя из тех возможностей, что у него сейчас есть", - заявил Чугунов "Спорт-Экспрессу".

Кокорин является подсудимым по делу о нанесении вреда здоровью и хулиганстве. Пресненский суд Москвы рассматривает его дело с 9 апреля.