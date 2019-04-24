Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кокорин в шутку попросил сделать ему комнату в зале суда

Спорт

Член ОНК Дмитрий Чугунов отметил, что футболист Александр Кокорин жалуется на слишком сложные переезды из СИЗО в здание суда. Сегодня ОНК вместе с врачом "Зенита" навестили игрока в "Бутырке".


Кокорин и Мамаев собрались на свободу

Ранее сообщалось, что врач дал Кокорину рекомендации по поводу его ноги и расписал план упражнений. У доктора есть опасения, что игрок не сможет вернуться в профессиональный футбол из-за отсутствия тренировок.

"Александр сказал, что жаловался на боль в колене именно потому, что колено чувствует себя все хуже и хуже. Тем не менее, настроение у него хорошее для данной ситуации. Мы застали его в спортивном зале. Он старается нагружать себя, исходя из тех возможностей, что у него сейчас есть", - заявил Чугунов "Спорт-Экспрессу".

Кокорин является подсудимым по делу о нанесении вреда здоровью и хулиганстве. Пресненский суд Москвы рассматривает его дело с 9 апреля.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы суд футбол Александр Кокорин
Обсудить
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Китай: "Колонизаторам спасибо! До свидания!"
Православие
Страстная среда: предательство веры
Военные новости
Эксперт пояснил, почему американцы дискредитируют "Посейдоны"
Новости Все >
Актриса Дженнифер Гарнер названа самой красивой женщиной планеты
В "Зените" заявили, что ситуация у Кокорина постоянно ухудшается
Предсмертную телеграмму Гитлера оценили в 60-80 тысяч долларов
ФИФА пожизненно дисквалифицировала 7 футболистов за договорные матчи
Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского
ГРУ: ежегодно в Европу прибывают 20 тысяч экстремистов
Светлана Журова: "Чем доплачивать за занятия спортом, лучше строить спортзалы"
"Это не аннексия": депутат Госдумы о паспортах РФ для жителей ЛДНР
Ученые определили причины быстрого таяния российского заполярья
"Ростов" - "Локомотив": братья Миранчуки выйдут в стартовом составе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?

Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.

Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Здоровье и профилактика
Вивальди для мыслей, Моцарт для здоровья
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение

Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.

Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Новости Украины
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Украины
Украинский эксперт: "Зеленский компетентней Путина в начале президентства"
Происшествия
Начальник ГИБДД Чебаркуля попался на пьяной езде

Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник ГИБДД Чебаркуля попался на пьяной езде
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Общество
Россиян попросят оценить работу чиновников по пятибалльной шкале
Новости Украины
Феминистка потребовала от Зеленского прекратить "насиловать страну"
Любовь Степушова Русские в Латвии. ЕСПЧ поможет? Любовь Степушова Рустем Сафронов На границе США и Мексики орудует "фашистская милиция" Рустем Сафронов Игорь Буккер Интернет - лазейка для спецслужб Игорь Буккер
Комментарии
В "Зените" заявили, что ситуация у Кокорина постоянно ухудшается
"Это не аннексия": депутат Госдумы о паспортах РФ для жителей ЛДНР
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Путин призвал размещать центры прибыли за пределами Москвы
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Как смартфоны разрушают семьи
ЦИК Украины подвел итоги выборов президента: Зеленский победил
Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" успешно прошла испытания
Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?
Глава МИД Украины осудил решение России дать паспорта жителям Донбасса
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
Как смартфоны разрушают семьи
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
В Москве заявили, что НАТО следует прекратить военную активность у границ РФ
ЦИК Украины подвел итоги выборов президента: Зеленский победил
Глава МИД Украины осудил решение России дать паспорта жителям Донбасса
ЦИК Украины подвел итоги выборов президента: Зеленский победил
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о "хамстве российских дипломатов"
История и современность Все >
Пожилая пара отпраздновала алмазную свадьбу - 75 лет вместе
Пожилая пара отпраздновала алмазную свадьбу - 75 лет вместе
Три лодки с 36 мигрантами перехвачены британской береговой охраной
Три лодки с 36 мигрантами перехвачены британской береговой охраной
В Москве заявили, что НАТО следует прекратить военную активность у границ РФ
В Москве заявили, что НАТО следует прекратить военную активность у границ РФ
Эксперт пояснил, почему американцы дискредитируют "Посейдоны"
Эксперт пояснил, почему американцы дискредитируют "Посейдоны"
НАТО наращивает военную активность на границах запада и юга России
НАТО наращивает военную активность на границах запада и юга России
В России создали новую антиторпеду
В России создали новую антиторпеду
Итальянский поход Суворова: почему полководец просил об отставке после побед
Итальянский поход Суворова: почему полководец просил об отставке после побед
Бой под Узун-Агачем: как 800 русских и казахов отбили атаки 20-тысячной армии
Бой под Узун-Агачем: как 800 русских и казахов отбили атаки 20-тысячной армии
В желании понравиться избирателям Соболь обманывает их, скрывая недвижимость и доходы
В желании понравиться избирателям Соболь обманывает их, скрывая недвижимость и доходы
Россия готовится к отключению SWIFT
Россия готовится к отключению SWIFT
Домашнее Все >
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Плодовые
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Пять красивых многолетних цветов для посадки около забора
Ландшафтный дизайн
Пять красивых многолетних цветов для посадки около забора
Как очистить садовые инструменты от ржавчины
Советы
Как очистить садовые инструменты от ржавчины
Апрель: работы в саду. Советы новичкам-садоводам
Садоводство, цветоводство, рецепты
Апрель: работы в саду. Советы новичкам-садоводам
Весна для газона - горячая пора
Ландшафтный дизайн
Весна для газона - горячая пора
Правила генеральной уборки в теплице
Советы
Правила генеральной уборки в теплице
Жительница ОАЭ очнулась после 27 лет комы
Жительница ОАЭ очнулась после 27 лет комы
Психологи рассказали, как видеоигры влияют на девочек
Психологи рассказали, как видеоигры влияют на девочек
И спорт, и удовольствия на "Розе Хутор" в новом летнем сезоне
И спорт, и удовольствия на "Розе Хутор" в новом летнем сезоне
Александр Васильев критикует современную моду
Александр Васильев критикует современную моду
Трендовые принты этого лета
Трендовые принты этого лета
Модный дом Valentino посвятил новую коллекцию Японии
Модный дом Valentino посвятил новую коллекцию Японии
Спорт и мода – вместе навсегда
Спорт и мода – вместе навсегда
Нарушения дресс−кода от герцогини Кейт Миддлтон
Нарушения дресс−кода от герцогини Кейт Миддлтон
Во всех регионах РФ нет доступной и качественной медпомощи
Во всех регионах РФ нет доступной и качественной медпомощи
Имплантат помогает передвигаться людям, больным Паркинсоном
Имплантат помогает передвигаться людям, больным Паркинсоном
Мужское Все >
В Иркутской области массово гибнет рыба
В Иркутской области массово гибнет рыба
Ловля на картошку
Ловля на картошку
Белый цвет в интерьере: правила применения
Белый цвет в интерьере: правила применения
Как преобразить ванную комнату без ремонта?
Как преобразить ванную комнату без ремонта?
Как создать мини-огород на балконе
Как создать мини-огород на балконе
Когда лучше начинать ремонт?
Когда лучше начинать ремонт?
Как обустроить детскую комнату: идеи и советы профессионалов
Как обустроить детскую комнату: идеи и советы профессионалов
Пять причин пить воду
Новости спорта
Пять причин пить воду
Упражнения для похудения в домашних условиях
Новости спорта
Упражнения для похудения в домашних условиях
Основные принципы диеты для набора веса
Новости спорта
Основные принципы диеты для набора веса
Белково-углеводное окно после спортивных тренировок
Новости спорта
Белково-углеводное окно после спортивных тренировок
Польза глутамина и его влияние на организм
Новости спорта
Польза глутамина и его влияние на организм
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Новости Украины
Итоги выборов на Украине: лучше "кот в мешке", чем "свиньи у корыта"

Что имел в виду Зеленский, говоря о "мощной информационной войне" для перезагрузки Минского процесса? Какие первоочередные проблемы он должен решать? Улучшит ли он отношения с Россией? На эти и другие вопросы ответил эксперт в интервью "Правде.Ру".

Итоги выборов на Украине: лучше "кот в мешке", чем "свиньи у корыта"
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Прибалтика
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Дальний Восток
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
Южная Азия
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Новости Украины
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Власть Эрдогану дали курды. Теперь отбирают?
Ближний Восток
Власть Эрдогану дали курды. Теперь отбирают?
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
Прибалтика
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
США проигрывают России в Венесуэле
Южная Америка
США проигрывают России в Венесуэле
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Бывший СССР
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ