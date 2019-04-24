Кокорин в шутку попросил сделать ему комнату в зале суда

Член ОНК Дмитрий Чугунов отметил, что футболист Александр Кокорин жалуется на слишком сложные переезды из СИЗО в здание суда. Сегодня ОНК вместе с врачом "Зенита" навестили игрока в "Бутырке".
Ранее сообщалось, что врач дал Кокорину рекомендации по поводу его ноги и расписал план упражнений. У доктора есть опасения, что игрок не сможет вернуться в профессиональный футбол из-за отсутствия тренировок.
"Александр сказал, что жаловался на боль в колене именно потому, что колено чувствует себя все хуже и хуже. Тем не менее, настроение у него хорошее для данной ситуации. Мы застали его в спортивном зале. Он старается нагружать себя, исходя из тех возможностей, что у него сейчас есть", - заявил Чугунов "Спорт-Экспрессу".
Кокорин является подсудимым по делу о нанесении вреда здоровью и хулиганстве. Пресненский суд Москвы рассматривает его дело с 9 апреля.
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