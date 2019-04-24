"Ростов" - "Локомотив": братья Миранчуки выйдут в стартовом составе

"Ростов" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России. Игра состоится 24 апреля в 19.00 по московскому времени. Команды сыграют в Ростове-на-Дону.
"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Зайнутдинов, Попов, Зуев, Ионов.
Сульшер отвез футболистов "МЮ" на старую базу, чтобы напомнить о ценностях
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хёведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.
Врач "Зенита" опасается, что Кокорин не сможет вернуться в футбол
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Что имел в виду Зеленский, говоря о "мощной информационной войне" для перезагрузки Минского процесса? Какие первоочередные проблемы он должен решать? Улучшит ли он отношения с Россией? На эти и другие вопросы ответил эксперт в интервью "Правде.Ру".