"Ростов" - "Локомотив": братья Миранчуки выйдут в стартовом составе

"Ростов" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России. Игра состоится 24 апреля в 19.00 по московскому времени. Команды сыграют в Ростове-на-Дону.



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"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Зайнутдинов, Попов, Зуев, Ионов.

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"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хёведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.

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