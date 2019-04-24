Сульшер отвез футболистов "МЮ" на старую базу, чтобы напомнить о ценностях

"Манчестер Юнайтед" в четверг утром провел тренировку на старой базе команды The Cliff. Эта база была оставлена клубом в 2000 году.
"МЮ" тренировался с 1938 года на безе The Cliff, а в 1951 году выкупил ее. Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер решил напомнить игрокам об истории и ценностях команды.
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Так тренер поступил перед дерби против "Манчестер Сити". Игра состоится сегодня вечером. На старой базе "МЮ" тренировался сам Сульшер.
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