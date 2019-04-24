"Ювентус" в следующем сезоне сыграет в необычной форме

"Ювентус" представил новую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Презентовали необычный комплект футболисты Пауло Дибала и Федерико Бернардески.
Традиционно "Ювентус" играет в полосатой форме - черно-белой. За это команду часто называют "зебрами". Новая форма выполнена в тех же цветах, но разделена пополам. Белый от черного отделяет тонкая розовая полоса, что является отсылом к первой форме клуба.
Болельщики неоднозначно восприняли новый комплект. Многие недовольны такой формой.
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