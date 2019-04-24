Врач "Зенита" опасается, что Кокорин не сможет вернуться в футбол

Главный врач футбольного клуба "Зенит" провел осмотр Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка". После осмотра он дал несколько рекомендаций футболисту по поводу травмы ноги.



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Врач оценил состояние футболиста как удовлетворительное, сообщает "МК", ссылаясь на представителя администрации "Бутырки". По его словам, врач опасается, что на фоне отсутствия нагрузок наступит атрофия мышц, необходимых для занятия футболом. Врач усомнился в том, что футболист сможет вернуться в профессиональный спорт, если так пойдет и дальше.

Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина в СИЗО

Доктор дал Кокорину план упражнений, которые он может выполнять в камере и попросил администрацию СИЗО чаще выводить игрока в спортзал.

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Кокорин находится в "Бутырке" с октября 2018 года. Он помещен в СИЗО судом после того, как вместе с друзьями стал участником двух драк в центре Москвы. От действий компании пострадали Виталий Соловчук, Денис Пак и Сергей Гайсин.

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С 9 апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Арест футболиста продлен до 25 сентября.