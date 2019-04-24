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Источник Правда.Ру

Светлана Журова: "Желание заниматься спортом не связано с размером зарплаты"

Спорт

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для "Правды.Ру" подчеркнула, что не видит взаимосвязи между доходом человека и возможностью заниматься спортом. Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что многим работникам не хватает денег, чтобы заниматься здоровым образом жизни.


Отдыхайте в России Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам, олимпийская чемпионка. Телеканал Про Бизнес. 01.04.2019 05:00

"Если нет дохода, если у человека остается только три рубля после выплаты всех обязательных платежей и затрат на свою жизнь, на продукты питания и так далее, то тогда остается из здорового образа жизни только пиво и домино. Поэтому повышение заработной платы - путь к здоровому образу жизни", - приводит "РИА Новости" слова Шмакова.

По словам Журовой, необязательно иметь высокий доход, чтобы заниматься спортом.

"Дело в том, что, конечно, я бы не сказала, что тут домино и вино или пиво остается, когда у человека низкий доход. Дело в том, чтобы быть здоровым, необязательно ходить в фитнес-клуб, необязательно ездить на дорогущие горнолыжные курорты, играть в хоккей в команде, где отчасти нужно тоже покупать форму и так далее.

Есть элементарные вещи, которые, кстати, для здорового образа жизни намного полезнее, чем все, что я только что назвала. Потому что, например, просто купить обычные кроссовки, я думаю, это сейчас не так дорого на самом деле. Можно накопить на кроссовки точно. И просто бегать в парке или ходить быстрой ходьбой и отжиматься при этом, подтягиваться на тех турниках, на тех снарядах, которые сейчас есть в тех же парках. Да, конечно, не по всей стране полностью.

Где-то в других местах их нет. Но там есть еще тяжелый труд. И там не до здорового образа жизни после того, как человек разгружал, например, вагоны. У него и так уже серьезная физическая нагрузка. И говорить, что после этого он еще пойдет в спортзал, этого точно не будет. К сожалению, он выбирает пиво и домино по той причине, что у него до этого была тяжелая физическая нагрузка. Для него, может быть, нужен просто отдых и ничего более. А он как раз остатки денег потратит на названное Шмаковым.

Поэтому я вам не скажу, что низкий доход - это еще показатель того, что человек реально не может быть здоровым. Единственный нюанс, что у него не такое качественное питание, потому что купить хорошие продукты, когда у тебя маленькая зарплата, тогда да. А заниматься физической культурой можно, где угодно. Поэтому это точно не связано никак", - заявила Журова.

По мнению депутата Госдумы, для того, чтобы вести здоровый образ жизни, необходимо не только заниматься спортом, но еще и хорошо питаться. Журова считает, что именно здесь просматривается связь с зарплатой человека.

"А для того, чтобы человек купил себе качественную еду, это да: там нужна более высокая зарплата и тогда наши производители будут делать более качественную еду, ориентируясь на то, что у людей есть деньги, чтобы купить это. Потому что, например, если даже еще год назад органические продукты и магазин органических продуктов начинали расти в своих продажах, и люди понимали, что нужно питаться правильной едой, то сейчас даже те, кто там покупал, переходят опять в более дешевый сектор сетевых магазинов и уже не может себе позволить фермерскую сметанку или курочку лишний раз, по крайней мере, точно не несколько раз в неделю, как это было раньше.

Поэтому это как раз говорит, что и среднестатистический человек со средней зарплатой тоже уже начинает экономить, потому что, сэкономив на еде, он может потратить, например, на отпуск, который тоже каждому человеку необходим, если мы говорим про здоровый образ жизни", - заявила Журова.

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Темы ЗОЖ спорт Михаил Шмаков Светлана Журова
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