В Башкирии именем футбольного судьи Москалева назвали мусорный полигон

Сельсовет Урман-Бишкадакского поселения Ишимбайского района Башкирии принял решение назвать вновь образованный мусорный полигон именем футбольного арбитра Владимира Москалева. По словам главы поселения Амира Сафиуллина, на такой шаг руководство пошло из-за плохой работы судьи во время матча 24-го тура РПЛ "Уфа" - "Арсенал".
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По словам Сафиуллина, вся деревня Урман-Бишкадак была возмущена судейством этого матча. Поселению необходимо было назвать мусорный полигон. Болельщики "Уфы" вовремя подсказали чиновникам идею, сообщает "Башинформ".
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"Уфа" проиграла "Арсеналу" в этом матче со счетом 1:2. Команда ведет борьбу за выживание в РПЛ. Во время игры уфимские болельщики скандировали известное выражение про судью. Позже клуб подал протест в РФС, указав на ошибки арбитра.
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