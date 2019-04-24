"Сочи" обыграл "Луч" во Владивостоке и закрепился на втором месте в ФНЛ

Футбольный клуб "Сочи" в матче 33-го тура ФНЛ обыграл на выезде "Луч" - 1:0. Единственный гол в этой игре на 63-й минуте забил полузащитник Николай Обольский.



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"Сочи" после этого матча набрал 61 очко и закрепился на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. Лидирует в чемпионате "Тамбов", у которого 62 очка и игра в запасе.

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ФК "Сочи" был образован в июне 2018 года. Клуб стал преемником питерского "Динамо". Все игроки этой команды перезаключили контракты с "Сочи". Клуб выступает на олимпийском стадионе "Фишт".

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