"Сочи" обыграл "Луч" во Владивостоке и закрепился на втором месте в ФНЛ

Футбольный клуб "Сочи" в матче 33-го тура ФНЛ обыграл на выезде "Луч" - 1:0. Единственный гол в этой игре на 63-й минуте забил полузащитник Николай Обольский.
"Сочи" после этого матча набрал 61 очко и закрепился на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. Лидирует в чемпионате "Тамбов", у которого 62 очка и игра в запасе.
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ФК "Сочи" был образован в июне 2018 года. Клуб стал преемником питерского "Динамо". Все игроки этой команды перезаключили контракты с "Сочи". Клуб выступает на олимпийском стадионе "Фишт".
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