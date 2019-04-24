НХЛ опубликовала расписание второго раунда Кубка Стэнли

Стало известно расписание матчей второго раунда Кубка Стэнли. НХЛ опубликовала календарь игр, несмотря на то, что первый раунд еще не закончен. Последний участник четвертьфинала турнира определится в ночь на четверг в седьмом матче "Вашингтона" и "Каролины".
Расписание составлено, если "Вашингтон" выйдет в следующий раунд и встретится с "Айлендерс". В случае выхода "Каролины", календарь будет скорректирован.
Кубок Стэнли
1/4 финала
"Сент-Луис" - "Даллас"
"Сан-Хосе" - "Колорадо"
"Бостон" - "Коламбус"
"Вашингтон" - "Айлендерс"
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