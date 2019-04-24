НХЛ опубликовала расписание второго раунда Кубка Стэнли

Стало известно расписание матчей второго раунда Кубка Стэнли. НХЛ опубликовала календарь игр, несмотря на то, что первый раунд еще не закончен. Последний участник четвертьфинала турнира определится в ночь на четверг в седьмом матче "Вашингтона" и "Каролины".



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Расписание составлено, если "Вашингтон" выйдет в следующий раунд и встретится с "Айлендерс". В случае выхода "Каролины", календарь будет скорректирован.

Кубок Стэнли

1/4 финала

"Сент-Луис" - "Даллас"

Матч №1 - Сент-Луис - 25 апреля

Матч №2 - Сент-Луис - 27 апреля

Матч №3 - Даллас - 29 апреля

Матч №4 - Даллас - 1 мая

Матч №5* - Сент-Луис - 3 мая

Матч №6* - Даллас - 5 мая

Матч №7* - Сент-Луис - 7 мая

"Сан-Хосе" - "Колорадо"

Матч №1 - Сан-Хосе - 26 апреля

Матч №2 - Сан-Хосе - 28 апреля

Матч №3 - Денвер - 30 апреля

Матч №4 - Денвер - 2 мая

Матч №5* - Сан-Хосе - 4 мая

Матч №6* - Денвер - 6 мая

Матч №7* - Сан-Хосе - 8 мая

"Бостон" - "Коламбус"

Матч №1 - Бостон - 25 апреля

Матч №2 - Бостон - 27 апреля

Матч №3 - Коламбус - 29 апреля

Матч №4 - Коламбус - 2 мая

Матч №5* - Бостон - 3 мая

Матч №6* - Коламбус - 6 мая

Матч №7* - Бостон - 8 мая

"Вашингтон" - "Айлендерс"