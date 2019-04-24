Футболист "Спартака" Джикия забил гол с крыши стадиона. Видео

Защитник "Спартака" Георгий Джикия забил гол, находясь на крыше стадиона "Открытие Арена". Футболист поднялся туда по просьбе болельщиков. Видео с трюком Джикии опубликовала пресс-служба "Спартака".



Гол Джикии с крыши стадиона "Спартака".

Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В составе команды он провел 62 матча, в которых забил 3 мяча.

Футболист является воспитанником московского "Локомотива". После того, как он не смог пробиться в состав железнодорожников, Джикия выступал за "Спартак-Нальчик", дзержинский "Химик" и "Амкар".

В составе сборной России Джикия провел 15 матчей. На чемпионат мира-2018 игрок не попал из-за травмы.