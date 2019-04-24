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ВЦИОМ: более половины россиян безразлично относятся к хоккею

Спорт

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, посвященный интересу к хоккею. По заключению ВЦИОМ, граждане РФ в целом не проявляют высокой заинтересованности к этому виду спорта.


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Опрос показал, что 55 процентов россиян безразлично относятся к хоккею, 39 процентов респондентов интересуются им от случая к случаю, и только 6 процентов опрошенных считают себя хоккейными болельщиками.

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О проведении Кубка Гагарина не знали 62 процента респондентов. Только 10 процентов смотрели матчи КХЛ, а 22 интересовались результатами в СМИ.

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Среди тех, кто интересуются хоккеем, 19 процентов назвали любимым клубом ЦСКА. В топ-5 команд среди россиян - "Спартак" (4 процента), "Ак Барс", СКА (по 3 процента) и "Авангард" (2 процента).

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В этом сезоне Кубок Гагарина впервые завоевал ЦСКА. В финале армейцы разгромили "Авангард" - 4-0 в серии.

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Темы ЦСКА ВЦИОМ хоккей опрос вциом Кубок Гагарина
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Зачем президент Эстонии на самом деле приезжала в Москву? Как такое стало возможным при постоянной антироссийской риторике, враждебном отношении и русофобии? Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.

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