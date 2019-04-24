Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников сообщил, что главный врач "Зенита" был допущен к футболисту Александру Кокорину в СИЗО "Бутырка". По его словам, УФСИН Москвы разрешило осмотреть игрока в медицинском кабинете на территории изолятора, но для встречи необходимо было разрешение суда, сообщает "РИА Новости".



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:30

Ранее сообщалось, что Кокорин не до конца залечил травму колена. В СИЗО ему был сделан электрофорез, из-за чего футболист получил ожог. Защита спортсмена утверждает, что из-за недостатка лечения он может остаться инвалидом.

Адвокат Кокорина утверждает, что футболист находился в состоянии аффекта

Врач Михаил Гршин знаком с травмой Кокорина, поэтому сможет дать ему рекомендации по лечению. Также в ОНК Москвы обещают помочь футболисту с тем, чтобы необходимы процедуры он проходил в изоляторе.

Экспертиза подтвердила, что Пак употребил матерное слово в адрес Кокорина и Мамаева

Кокорин находится в СИЗО с 10 октября, когда был задержан после двух драк в Москве. В результате действий футболиста и его друзей пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В России впервые будут судить за склонение к употреблению допинга

Следствие собрало 21 том дела по этим инцидентам. С 9 апреля Пресненский суд Москвы рассматривает дело футболиста по существу. Обвиняемыми также проходят Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.