25-й тур чемпионата России: где смотреть матчи?

Во среду и четверг состоятся матчи 25-го тура чемпионата России. Все восемь игр можно будет увидеть в прямой трансляции на телеканалах группы "Матч ТВ".



«Зенит» стал лидером по посещаемости матчей первого круга РПЛ / Новости от 26.11.2018 11:22

Начнется тур сегодня в 19.00 матчами "Ростов" - "Локомотив" и "Ахмат" - "Краснодар", а завершится в четверг противостоянием тульского "Арсенала" и московского "Спартака".

В турнирной таблице чемпионата России лидирует "Зенит", который на 8 очков опережает "Локомотив". В лидирующей группе также "Краснодар" (отставание 9 очков), ЦСКА (10) и "Спартак" (12).

Борьбу за шестое место, которое может дать путевку в Лигу Европы, ведут "Оренбург" (35 очков), "Ростов" (35), "Арсенал" (35), "Ахмат" (33), "Рубин" (30) и "Урал" (30).

24 апреля, среда

19.00 "Ростов" - "Локомотив" - "Матч Премьер"

19.00 "Ахмат" - "Краснодар" - "Матч Футбол2"

19.30 "Рубин" - "Уфа" - "Матч ТВ"

19.30 ЦСКА - "Анжи" - "Матч Футбол1"

21.00 "Зенит" - "Динамо" - "Матч Премьер"

25 апреля, четверг

16.00 "Енисей" - "Оренбург" - "Матч Премьер"

18.30 "Крылья Советов" - "Урал" - "Матч ТВ"

20.30 "Арсенал" - "Спартак" - "Матч Премьер"