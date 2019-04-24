Американский баскетболист УНИКС: в США людей кормят тем же, чем и свиней

Баскетболист УНИКС Рэймар Морган в 2010 году переехал из США в Европу. Ранее игрок выступал за израильские, греческие, немецкие и турецкие клубы.



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В 2018 году он стал баскетболистом казанской команды. В интервью "РИА Новости" Морган назвал главное различие между Европой и Северной Америкой.

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"Еда. США перегружены точками быстрого питания, а в Европе с едой лучше. Она более качественная, более полезная. Совсем другой образ жизни. В Америке тебя кормят тем же, чем и свиней", - заявил Морган.

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Морган родился в 1988 году в штате Огайо. Он успешно выступал за колледж, но не смог пробиться в НБА. В составе УНИКС провел 17 матчей в этом сезоне, в которых набирал 12,7 очка в среднем.

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