Двукратная олимпийская чемпионка Элмсли завершила карьеру в 24 года

Олимпийская чемпионка по плаванию Бриттани Элмсли объявила о завершении карьеры. 24-летняя австралийка заявила, что благодарна тому, что в 12 лет попала в этот вид спорта.
Элмсли выиграла две золотые медали в эстафетах вольным стилем на Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также на ее счету три серебра в комбинированных эстафетах.
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"Спасибо, плавание! После 12 лет, которые я посвятила стремлению к совершенству, я могу с гордостью объявить, что завершаю выступления. Горжусь всеми завоеванными медалями и очень благодарна за потрясающие воспоминания", - написала Элмсли в Instagram.
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