Вратарь ЦСКА Акинфеев и его жена снялись в новом клипе группы "Руки вверх!"

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал героем нового клипа группы "Руки вверх!" Участие в съемках также приняли жена футболиста Екатерина Герун и солист группы Алексей Жуков.
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Клип снят на песню "Она меня целует". Известно, что Акинфеев и Жуков являются давними друзьями. Вратарь не раз снимался в клипах группы, но в главной роли впервые.
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"Почти документальная история любви, в которой Сергей Жуков соединяет одиноких людей и делает их счастливыми", - говорится в аннотации к клипу.
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