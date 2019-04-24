Вратарь ЦСКА Акинфеев и его жена снялись в новом клипе группы "Руки вверх!"

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал героем нового клипа группы "Руки вверх!" Участие в съемках также приняли жена футболиста Екатерина Герун и солист группы Алексей Жуков.



Руки вверх! - Она меня целует.

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Клип снят на песню "Она меня целует". Известно, что Акинфеев и Жуков являются давними друзьями. Вратарь не раз снимался в клипах группы, но в главной роли впервые.

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"Почти документальная история любви, в которой Сергей Жуков соединяет одиноких людей и делает их счастливыми", - говорится в аннотации к клипу.

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