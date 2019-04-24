Женская команда "Енисея" выбрала три варианта формы на следующий сезон. Девушкам были предложены десять различных эскизов.
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В голосовании победили красно-черный комплект, черная форма с силуэтом льва, который является символом клуба, и белая форма с изображением телеведущей Ольги Бузовой.
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На белом комплекте нанесено множество изображений Бузовой. Это сделано по аналогии с мужской командой, где на синей форме нанесли несколько львов. "Енисей" в Instagram отметил страницу Бузовой и задал вопрос: "Разрешит ли Ольга Бузова сыграть в форме с ее фотографией?"
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