Женский футбольный клуб "Енисей" намерен сделать форму с изображением Бузовой

Женская команда "Енисея" выбрала три варианта формы на следующий сезон. Девушкам были предложены десять различных эскизов.

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В голосовании победили красно-черный комплект, черная форма с силуэтом льва, который является символом клуба, и белая форма с изображением телеведущей Ольги Бузовой.

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На белом комплекте нанесено множество изображений Бузовой. Это сделано по аналогии с мужской командой, где на синей форме нанесли несколько львов. "Енисей" в Instagram отметил страницу Бузовой и задал вопрос: "Разрешит ли Ольга Бузова сыграть в форме с ее фотографией?"