Женщина-арбитр впервые будет обслуживать матч мужских команд в чемпионате Франции

Женщина-арбитр Стефани Фраппар впервые в истории высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу будет обслуживать матч мужских команд. Девушка назначена на игру "Амьена" и "Страсбура" в 34-м туре Лиги 1, сообщает пресс-служба организации.
Ранее Фраппар работала на матчах второго по силе дивизиона французского футбола - Лиги 2. Девушку привлекли к обслуживанию матча "Амьен" - "Страсбур", чтобы дать ей возможность подготовиться к женскому чемпионату мира-2019. Турнир пройдет с 7 июня по 7 июля во Франции.
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