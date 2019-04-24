Женщина-арбитр впервые будет обслуживать матч мужских команд в чемпионате Франции

Женщина-арбитр Стефани Фраппар впервые в истории высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу будет обслуживать матч мужских команд. Девушка назначена на игру "Амьена" и "Страсбура" в 34-м туре Лиги 1, сообщает пресс-служба организации.



Мунар дважды попал мячом в девушку-арбитра и довел ее до слез, а потом расстрелял из ракетки / Новости от 15.01.2019 19:56

Ранее Фраппар работала на матчах второго по силе дивизиона французского футбола - Лиги 2. Девушку привлекли к обслуживанию матча "Амьен" - "Страсбур", чтобы дать ей возможность подготовиться к женскому чемпионату мира-2019. Турнир пройдет с 7 июня по 7 июля во Франции.