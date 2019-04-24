"Сан-Хосе" в драматичном матче выбил "Вегас" из Кубка Стэнли

"Сан-Хосе" и "Вегса" провели седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли, который может претендовать на звание лучшего в сезоне. "Шаркс" до середины третьего периода проигрывали со счетом 0:3 после голов Уильяма Карлссона, Коди Икина и Макса Пачиоретти.
Многие болельщики "Голден Найтс" уже начинали праздновать победу, но "Акулы" смогли совершить подвиг. За четыре минуты команда забросила сопернику четыре шайбы - дубль сделал Логан Кутюр, еще по голу на счету Томаша Гертла и Кевина Лабанка.
"Вегас" смог отойти от шока и сравнял счет усилиями Джонатана Маршессо, игра перешла в овертайм. Победную шайбу на 18-й минуте дополнительного времени забросил форвард "Сан-Хосе" Баркли Гудроу - 5:4.
"Шаркс" выиграли серию со счетом 4-3. В следующем раунде команда сыграет с "Колорадо".
В другой паре "Бостон" обыграл в седьмом матче "Торонто", который перед началом сезона называли одним из фаворитов лиги. Встреча завершилась со счетом 5:1. В следующем раунде "Брюинз" сыграют с "Коламбусом" Артемия Панарина и Сергея Бобровского.
Кубок Стэнли
1/4 финала
"Бостон" - "Коламбус"
"Вашингтон"/"Каролина" (3-3) - "Айлендерс"
"Даллас" - "Сент-Луис"
"Сан-Хосе" - "Колорадо"
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