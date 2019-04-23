Олимпийский чемпион в мужском фигурном катании Алексей Урманов подчеркнул, что Максим Ковтун ничего не добился в своей карьере, чтобы его обсуждать. Сегодня Ковтун объявил о завершении карьеры.
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23-летний фигурист четыре раза выиграл чемпионат России, дважды завоевал серебро чемпионата Европы и командного чемпионата мира. Несмотря на эти успехи, Ковтун ни разу не смог выступить на Олимпиаде.
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"Я считаю, что Максима Ковтуна вообще не следует обсуждать. Спортсмен не показал в своей спортивной карьере ничего. И заявления, которые делал, он никогда не оправдывал. Поэтому чего тут обсуждать. Ну завершил и завершил", - заявил Урманов в интервью "Спорт день за днем".
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