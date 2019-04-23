В России впервые будут судить за склонение к употреблению допинга

В России впервые суд рассмотрит уголовное дело за склонение спортсмена к употреблению допинга. Дело было заведено на тренера по пауэрлифтингу из Северодвинска.
Следствие установило, что тренер уговорил своих воспитанников сделать уколы тестостерона. Таким образом наставник готовил трех спортсменов к чемпионату России по пауэрлифтингу. Тренер еженедельно во время тренировок вводил своим подопечным инъекции тестостерона с октября 2017 года по январь 2018 года, сообщает пресс-служба РУСАДА.
Бывший тренер "Лейкерс" Уолтон опроверг обвинения в домогательствах
Расследованием занимался отдел УМВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Архангельской области.
Бывший тренер "Лейкерс" Уолтон опроверг обвинения в домогательствах
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