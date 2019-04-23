В России впервые будут судить за склонение к употреблению допинга

В России впервые суд рассмотрит уголовное дело за склонение спортсмена к употреблению допинга. Дело было заведено на тренера по пауэрлифтингу из Северодвинска.



В Австрии за «допинг на крови» задержали пять спортсменов из трех стран / Новости от 28.02.2019 12:01

Следствие установило, что тренер уговорил своих воспитанников сделать уколы тестостерона. Таким образом наставник готовил трех спортсменов к чемпионату России по пауэрлифтингу. Тренер еженедельно во время тренировок вводил своим подопечным инъекции тестостерона с октября 2017 года по январь 2018 года, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Бывший тренер "Лейкерс" Уолтон опроверг обвинения в домогательствах

Расследованием занимался отдел УМВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Архангельской области.

Бывший тренер "Лейкерс" Уолтон опроверг обвинения в домогательствах