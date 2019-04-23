Хоккейный "Спартак" пожелал певице МакSим скорейшего выздоровления после ДТП

Хоккейный клуб "Спартак" пожелал скорейшего выздоровления певице МакSим. Сегодня артистка попала в аварию за пределами страны.
Ранее менеджер певицы сообщила, что ДТП произошло по дороге в аэропрот. Автомобиль артистки занесло на скользкой дороге, она врезалась в бордюр. МакSим получила несколько ушибов.
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"Желаем нашей любимой МакSим, попавшей сегодня в серьезное ДТП, скорейшего выздоровления. Марина, все будет хорошо! И мы еще обязательно споем вместе!" - говорится в сообщении "Спартака".
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Певица МакSим несколько раз выступала на матчах "Спартака".
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