Бывший тренер "Лейкерс" и "Голден Стэйт" Люк Уолтон через своего адвоката опроверг обвинения в сексуальных домогательствах, которые ранее против него выдвинула ведущая телеканала Sportsnet LA Келли Теннант.
Девушка обвинила тренера в том, что он в 2016 году в одной из комнат отеля прижал ее к кровати на начал целовать. По словам Теннант, инцидент произошел, когда девушка работала над своей книгой и хотела во время встречи обсудить с Уолтоном детали.
Бывшего тренера "Лейкерс" Уолтона обвинили в домогательствах
"Уолтон обратился ко мне с просьбой защитить его от беспочвенных обвинений. В данном случае девушка пытается извлечь выгоду, а не является жертвой. Мы будем доказывать это в суде", - приводит Sacramento Bee слова адвоката Марка Бауте.
Уолтон в апреле возглавил клуб НБА "Сакраменто". В этом сезоне команда не смогла выйти в плей-офф.
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