Авербух назвал решение фигуриста Ковтуна мужественным поступком

Призер Олимпийских игр Илья Авербух отметил, что решение фигуриста Максима Ковтуна завершить спортивную карьеру было ожидаемым. Хореограф и постановщик назвал поступок 23-летнего спортсмена мужественным.
Ковтун объявил о решении завершить карьеру сегодня. Спортсмен ранее выиграл четыре чемпионата России, завоевал две медали на чемпионате Европы, но не смог ни разу выступить на Олимпийских играх.
Бывший тренер фигуриста Ковтуна считает его слабохарактерным
"У Максима был его звездный час. Он сделал большую попытку, чтобы вернуться в этом сезоне. Ковтун триумфально выступил на чемпионате России, но на большее сил не хватило.
Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры
Трезво оценивать свои силы и развиваться дальше - это очень важно. Не стоит самого себя держать в подвешенном состоянии. Это мужественный поступок", - приводит "Чемпионат" слова Авербуха.
Фигурист Ковтун назвал себя "мальчиком, который так и не попал на Олимпиаду"
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