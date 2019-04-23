Авербух назвал решение фигуриста Ковтуна мужественным поступком

Призер Олимпийских игр Илья Авербух отметил, что решение фигуриста Максима Ковтуна завершить спортивную карьеру было ожидаемым. Хореограф и постановщик назвал поступок 23-летнего спортсмена мужественным.



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Ковтун объявил о решении завершить карьеру сегодня. Спортсмен ранее выиграл четыре чемпионата России, завоевал две медали на чемпионате Европы, но не смог ни разу выступить на Олимпийских играх.

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"У Максима был его звездный час. Он сделал большую попытку, чтобы вернуться в этом сезоне. Ковтун триумфально выступил на чемпионате России, но на большее сил не хватило.

Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры

Трезво оценивать свои силы и развиваться дальше - это очень важно. Не стоит самого себя держать в подвешенном состоянии. Это мужественный поступок", - приводит "Чемпионат" слова Авербуха.

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