Фигурист Ковтун назвал себя "мальчиком, который так и не попал на Олимпиаду"

Российский фигурист Максим Ковтун обратился к болельщикам. Он написал сообщение в Instagram, которое назвал "самым сложным письмом в своей жизни".
Ковтун заявил, что нет никакой драмы в том, что он завершил карьеру в 23 года. Фигурист доволен тем, что оказался среди лучших спортсменов мира. Спортсмен сообщил, что начинает новую жизнь, считает себя счастливым человеком и ни о чем не жалеет.
Бывший тренер фигуриста Ковтуна считает его слабохарактерным
"Одно точно скажу - еще увидимся... Ваш Палыч. (Тот самый мальчик, который так и не попал на Олимпиаду)", - завершил письмо Ковтун.
Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры
Ковтун является четырехкратным чемпионом России, двукратным призером чемпионатов Европы и командного чемпионата мира. Несмотря на эти достижения, фигурист не смог попасть на Олимпийские игры.
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