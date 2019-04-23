Футболист Кержаков развелся с женой. Суд оставил ребенка с матерью

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга развел футболиста Александра Кержакова и Милану Кержакову. Согласно решению, сын футболиста останется с матерью, а бывший игрок "Зенита" будет выплачивать алименты в размере 1/6 части от дохода до совершеннолетия ребенка.



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Судебное разбирательство между Александром и Миланой длится с осени прошлого года. В ноябре суд отклонил жалобу футболиста на то, что во время развода ребенок должен оставаться с матерью.

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Ранее Кержаков сообщил, что согласился на условия Миланы, чтобы чаще видеться с сыном. По его словам, семья Миланы за четыре месяца пустила его к ребенку шесть раз.

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