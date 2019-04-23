Футболист Кержаков развелся с женой. Суд оставил ребенка с матерью

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга развел футболиста Александра Кержакова и Милану Кержакову. Согласно решению, сын футболиста останется с матерью, а бывший игрок "Зенита" будет выплачивать алименты в размере 1/6 части от дохода до совершеннолетия ребенка.
Судебное разбирательство между Александром и Миланой длится с осени прошлого года. В ноябре суд отклонил жалобу футболиста на то, что во время развода ребенок должен оставаться с матерью.
Футболист "Валенсии" Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Ранее Кержаков сообщил, что согласился на условия Миланы, чтобы чаще видеться с сыном. По его словам, семья Миланы за четыре месяца пустила его к ребенку шесть раз.
"Тамбов" возглавил тренер женской команды ЦСКА Григорян
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.