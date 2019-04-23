Экспертиза подтвердила, что Пак употребил матерное слово в адрес Кокорина и Мамаева

Во время заседания Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было зачитано заключение экспертизы по сурдопереводу. Специалисты сделали раскадровку видеозаписи конфликта между компанией футболистов и Денисом Паком в кафе "Кофемания".



Нападение Кокорина на Дениса Пака — полное видео / Новости от 09.10.2018 14:21

По сведениям сурдопереводчиков, было подтверждено, что Пак во множественном числе употребил матерное слово. Ранее свидетели со стороны защиты, находившиеся в тот момент в компании, заявили, что это слово стало причиной конфликта.

Адвокат Кокорина утверждает, что футболист находился в состоянии аффекта

Потерпевший Пак во время суда заявил, что сделал компании замечание в корректной форме. После этого к нему подошли Кирилл Кокорин и Александр Кокорин. Старший брат ударил чиновника стулом, а младший нанес несколько ударов руками.

Допрос Кокорина и Мамаева в суде состоится 25 апреля

Видезапись попала в сеть, после чего Кокорин и Мамаев оказались в центре большого скандала. В тот же день футболисты стали участниками драки с водителем Виталием Соловчуком у клуба "Эгоист". Позже они были задержаны полицией.

Подруга Мамаева рассказала, почему футболисты побили водителя Соловчука

Суд арестовал футболистов до 8 декабря, после чего мера пресечения была продлена несколько раз. Кокорина и Мамаева обвиняют в хулиганстве и нанесении тяжких повреждений. Суд с 9 апреля рассматривает дело по существу. Ранее было допрошено более 20 свидетелей, а также трое потерпевших. 25 апреля должны быть заслушаны показания подсудимых.