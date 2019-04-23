Адвокат Кокорина утверждает, что футболист находился в состоянии аффекта

Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина, во время заседания суда заявил, что подсудимый находился в состоянии аффекта во время конфликта с чиновником Денисом Паком в Москве. Во время слушаний было зачитано заключение психолога.



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В документе указано, что игрок на протяжении нескольких месяцев находился в стрессовом состоянии. По мнению психолога, Кокорину необходимо было "снять психологическое напряжение".

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В конце Ромашов отметил, что из справки можно сделать вывод, что Кокорин находился в состоянии аффекта. Игрок "Зенита" 8 октября 2018 года ударил стулом Пака.

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Кроме того, в тот день футболист принял участие в конфликте с водителем Виталием Соловчуком у клуба "Эгоист". Футболиста, а также Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Дело Кокорина и Мамаева рассматривает Пресненский суд Москвы. Футболисты находятся в СИЗО, их арест был продлен до 25 сентября.