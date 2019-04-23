Адвокат Кокорина утверждает, что футболист находился в состоянии аффекта

Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина, во время заседания суда заявил, что подсудимый находился в состоянии аффекта во время конфликта с чиновником Денисом Паком в Москве. Во время слушаний было зачитано заключение психолога.
В документе указано, что игрок на протяжении нескольких месяцев находился в стрессовом состоянии. По мнению психолога, Кокорину необходимо было "снять психологическое напряжение".
Слушание по делу Кокорина и Мамаева задержали из-за заседания по полковнику Захарченко
В конце Ромашов отметил, что из справки можно сделать вывод, что Кокорин находился в состоянии аффекта. Игрок "Зенита" 8 октября 2018 года ударил стулом Пака.
Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в "дело 12 стульев"
Кроме того, в тот день футболист принял участие в конфликте с водителем Виталием Соловчуком у клуба "Эгоист". Футболиста, а также Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.
Дело Кокорина и Мамаева рассматривает Пресненский суд Москвы. Футболисты находятся в СИЗО, их арест был продлен до 25 сентября.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.