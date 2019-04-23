Легкоатлетка Машинистова дисквалифицирована за употребление допинга

Прыгунья в длину Елена Машинистова получила дисквалификацию за употребление допинга, сообщает пресс-служба ВФЛА. В ее пробе был обнаружен гидрохлортиазид.



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Спортсменка отстранена с 31 октября 2018 года, дисквалификация заканчивается 30 октября 2019 года. Все результаты легкоатлетки в этот период аннулированы.

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Ранее Машинистова завоевала третье место на чемпионате России в закрытых помещениях. Россиянка подала заявку на участие в международных стартах, легкоатлетическая федерация ее отклонила.

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