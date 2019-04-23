Бывший тренер фигуриста Ковтуна считает его слабохарактерным

Инна Гончаренко, бывший тренер фигуриста Макисма Ковтуна, назвала слабохарактерность причиной того, что россиянин в 23 года завершил карьеру. О своем решении четырехкратный чемпион России объявил сегодня.



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Ковтун ранее выиграл два серебра на чемпионате Европы и две медали командного чемпионата мира. Фигурист так и не смог попасть на Олимпийские игры.

Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры

"Думаю, это некоторая слабохарактерность со стороны Максима. Он просто опустил руки. Такое с ним порой случается: при малейшем ощущении, что что-то идет не так, он несколько теряется: "Как же так, я столько много работал, а результат не тот, что хотелось бы", - заявила Гончаренко в комментарии "РИА Новости".

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