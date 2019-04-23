Слушание по делу Кокорина и Мамаева задержали из-за заседания по полковнику Захарченко

Десятый день слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался с опозданием. Заседание должно было начаться в 14.00, но было задержано на 20 минут.
Задержка получилась из-за того, что в этом же зале Пресненского суда рассматривалось дело экс-полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в коррупции. Вовремя в Москву не смог прилететь его адвокат, сообщает "Спорт-Экспресс".
Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в "дело 12 стульев"
Сегодня суд должен заслушать показания подсудимых Александра Кококрина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Подсудимых обвиняют в тяжком нанесении вреда здоровью и хулиганстве. 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в Москве, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сргей Гайсин.
Допрос Кокорина и Мамаева в суде состоится 25 апреля
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Президент Украинской академии политических наук рассказал о том, что предстоит сделать Владимиру Зеленскому, чтобы сдержать данные им обещания.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.