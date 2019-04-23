Слушание по делу Кокорина и Мамаева задержали из-за заседания по полковнику Захарченко

Десятый день слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался с опозданием. Заседание должно было начаться в 14.00, но было задержано на 20 минут.



Видео допроса Кокорина и Мамаева / Новости от 11.10.2018 11:46

Задержка получилась из-за того, что в этом же зале Пресненского суда рассматривалось дело экс-полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в коррупции. Вовремя в Москву не смог прилететь его адвокат, сообщает "Спорт-Экспресс".

Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в "дело 12 стульев"

Сегодня суд должен заслушать показания подсудимых Александра Кококрина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Подсудимых обвиняют в тяжком нанесении вреда здоровью и хулиганстве. 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в Москве, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сргей Гайсин.

Допрос Кокорина и Мамаева в суде состоится 25 апреля