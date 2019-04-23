Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры

Российский фигурист Максим Ковтун завершил карьеру. 24-летний спортсмен объявил об этом в интервью "РИА Новости".



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Ковтун является четырехкратным чемпионом России и двукратным серебряным призером чемпионата Европы. Также он завоевал два серебра на командных чемпионатах мира. Лучший результат Ковтуна на индивидуальном чемпионате мира - четвертое место в 2014 году.

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"Я принял решение завершить карьеру. Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет", - заявил Ковтун.

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Ковтун заявил, что сделал в фигурном катании все, что мог. По словам фигуриста, он принял решение о завершении карьеры после того, как понял, что ему не удастся выйти на прежний уровень.

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