Футболист "ПСЖ" Мбаппе побил рекорд скорости спринтера Болта

Футболист "ПСЖ" Кильян Мбаппе побил рекорд скорости легкоатлета Усэйна Болта. Ямайский спринтер в 2009 году установил лучшее достижение на 100-метровке, пробежав дистанцию за 9,58 секунды.



Мбаппе побил рекорд Болта.

Средняя скорость Болта в том забеге составила 37,58 километра в час. Мбаппе в контратаке забил гол в контратаке в матче с "Монако". Француз развил скорость 38 километров в час.

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Мбаппе в этой игре сделал хет-трик. "ПСЖ" завоевал чемпионский титул за пять туров до завершения чемпионата.

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В составе парижской команды Мбаппе провел 150 матчей, в которых забил 85 мячей. Форвард летом 2018 года вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира. В семи матчах турнира он забил четыре мяча.

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