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Источник Правда.Ру

Первый удар в матче "Волга" - "Челябинск" доверили нанести двойнику Ленина

Спорт

В понедельник, 22 апреля, в Ульяновске был проведен матч ПФЛ "Волга" - "Челябинск". Игра была посвящена Владимиру Ленину. В понедельник исполнилось 149 лет со дня рождения Ильича.

Команда подготовила специальную форму, на которой был изображен Ленин. Футболки будут проданы на благотворительном аукционе. Деньги будут направлены в специальный фонд.

Футбольный клуб "Волга" проведет матч в футболках с изображением Ленина

Кроме того, первый удар по мячу в этом матче доверили нанести двойнику Ленина. "Волга" победила в этом матче со счетом 1:0. Команда занимает третье место в таблице зоны "Урал-Поволжье".

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Темы ПФЛ футбол ФК Волга Владимир Ленин
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