Первый удар в матче "Волга" - "Челябинск" доверили нанести двойнику Ленина

В понедельник, 22 апреля, в Ульяновске был проведен матч ПФЛ "Волга" - "Челябинск". Игра была посвящена Владимиру Ленину. В понедельник исполнилось 149 лет со дня рождения Ильича.
Команда подготовила специальную форму, на которой был изображен Ленин. Футболки будут проданы на благотворительном аукционе. Деньги будут направлены в специальный фонд.
Футбольный клуб "Волга" проведет матч в футболках с изображением Ленина
Кроме того, первый удар по мячу в этом матче доверили нанести двойнику Ленина. "Волга" победила в этом матче со счетом 1:0. Команда занимает третье место в таблице зоны "Урал-Поволжье".
Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в "дело 12 стульев"
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Президент Украинской академии политических наук рассказал о том, что предстоит сделать Владимиру Зеленскому, чтобы сдержать данные им обещания.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.