Призер Олимпийских игр Жан Беленюк сравнил себя с бывшим президентом США Бараком Обамой. Борец греко-римского стиля оставил пост в Instagram, в котором оценил украинскую политику.
В воскресенье на Украине прошел второй тур президентских выборов. Актер и комик Владимир Зеленский с большим отрывом выиграл голосование у действующего президента Петра Порошенко.
У Зеленского есть шанс остаться в истории
"У них президентом был актер, вот и у нас стал, у них был Барак Обама, ну... дай бог", - написал Беленюк.
Абсолютная победа: Зеленский разгромил Порошенко во втором туре. Но что дальше?
Ранее Беленюк записал обращение к Петру Порошенко, в котором поблагодарил президента Украины за работу. Борец завоевал серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также он является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
Призер Олимпийских игр Беленюк записал прощальное обращение к Порошенко
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Президент Украинской академии политических наук рассказал о том, что предстоит сделать Владимиру Зеленскому, чтобы сдержать данные им обещания.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.