Темнокожий борец из Украины Беленюк сравнил себя с Обамой

Призер Олимпийских игр Жан Беленюк сравнил себя с бывшим президентом США Бараком Обамой. Борец греко-римского стиля оставил пост в Instagram, в котором оценил украинскую политику.



Беленюк обратился к Порошенко.

В воскресенье на Украине прошел второй тур президентских выборов. Актер и комик Владимир Зеленский с большим отрывом выиграл голосование у действующего президента Петра Порошенко.

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"У них президентом был актер, вот и у нас стал, у них был Барак Обама, ну... дай бог", - написал Беленюк.

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Ранее Беленюк записал обращение к Петру Порошенко, в котором поблагодарил президента Украины за работу. Борец завоевал серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также он является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

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