Бывшего тренера "Лейкерс" Уолтона обвинили в домогательствах

Ведущая телеканала SportsNet LA Келли Теннант обвинила бывшего тренера "Лейкерс" и "Голден Стэйт" Люка Уолтона в домогательствах. По словам девушки, в 2016 году она находилась в одной комнате отеля вместе со специалистом.
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Девушка утверждает, что пришла на встречу, чтобы обсудить с Уолтоном книгу, над которой она работала. Тренер прижал ее к кровати и начал целовать.
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НБА начала расследование этого дела. В апреле этого года он возглавил "Сакраменто".
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