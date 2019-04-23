Бывший теннисист Гимельстоб приговорен к трем годам условно за нападение на бизнесмена

Бывший теннисист Джастин Гимельстоб приговорен судом к трем годам условного срока за нападение на бизнесмена Рэндала Каплана. Также он должен будет отработать 60 дней на общественных началах, сообщает New York Times.



Сенсация в теннисе: россиянин Хачанов победил первую ракетку мира Джоковича / Новости от 04.11.2018 20:18

31 октября 2018 года он избил Каплана на глазах его жены и дочери. Гимельстоб обвинил своего знакомого в том, что тот повлиял на развод с его супругой Кэри.

Тренер женской сборной Эквадора по футболу отстранен за домогательства

Во время суда жена Каплана заявила, что из-за нападения на мужа у нее случился выкидыш.

Бывший футболист "Ливерпуля" Фаулер стал тренером австралийского клуба

Гимельстоб является членом совета директоров АТР. Ранее он выиграл два турнира Большого шлема в миксте и 13 турниров в парном разряде.