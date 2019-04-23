Бывший теннисист Гимельстоб приговорен к трем годам условно за нападение на бизнесмена

Бывший теннисист Джастин Гимельстоб приговорен судом к трем годам условного срока за нападение на бизнесмена Рэндала Каплана. Также он должен будет отработать 60 дней на общественных началах, сообщает New York Times.
31 октября 2018 года он избил Каплана на глазах его жены и дочери. Гимельстоб обвинил своего знакомого в том, что тот повлиял на развод с его супругой Кэри.
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Во время суда жена Каплана заявила, что из-за нападения на мужа у нее случился выкидыш.
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Гимельстоб является членом совета директоров АТР. Ранее он выиграл два турнира Большого шлема в миксте и 13 турниров в парном разряде.
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