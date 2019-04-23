Овечкин побил личный рекорд по минутам штрафа в Кубке Стэнли

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин установил личное достижение по количеству минут штрафа в плей-офф НХЛ. За шесть игр в Кубке Стэнли он заработал 19 минут, хотя ранее никогда не получал более 10 за все игры плей-офф.



Овечкин побил личный рекорд по минутам штрафа в Кубке Стэнли.

Во второй игре Овечкин заработал 2 минуты штрафа за удар локтем Брока Макгинна, после чего подрался с Андреем Свечниковым и получил еще пять минут.

Овечкин разбушевался: гол, споры с судьями и удаление

В шестой игре капитан "Кэпиталз" получил малый штраф за удар клюшкой соперника. После этого он иронично поаплодировал решению судьи, за что был удален на 10 минут.

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче Кубка Стэнли. Видео