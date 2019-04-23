Призер Олимпийских игр Беленюк записал прощальное обращение к Порошенко

Призер Олимпийских игр Жан Беленюк обратился к президенту Украины Петру Порошенко. Борец греко-римского стиля поблагодарил политика за пять лет работы у руководства страны. Видеообращение спортсмен выложил на странице в Facebook.
"Хочу поблагодарить вас за пять лет президентства. И хотелось бы верить, что вы сделали все возможное для процветания нашей страны - тем более в такое непростое время. Сегодня у меня весь день играет песня Time to say goodbye", - заявил Беленюк.
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Беленюк завоевал серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также он является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
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Петр Порошенко в воскресенье проиграл второй тур выборов президента Украины Владимиру Зеленскому. Действующий президент набрал 24,45 процента голосов, его оппонент - 73,23 процента. Инаугурация Зеленского может пройти 28 мая, точная дата будет известна позже.
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