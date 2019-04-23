Клуб НБА "Финикс" уволил тренера Кокошкова

Главный тренер "Финикс Санз" Игор Кокошков уволен со своего поста. Он возглавлял команду с мая 2018 года. Клуб занял последнее место в Западной конференции.



Как нарисовать Баскетбол

Кокошков имеет двойное гражданство - Сербии и США. В Северной Америке специалист работает с 2009 года. Он был ассистентом в "Клипперс", "Детройте", "Кливленде" и "Орландо". Главным работал в "Юте".

Канадский хоккеист Дафо - о России: "Это были худшие 30 дней моей жизни"

Также 47-летний серб возглавлял сборные Сербии и Черногории, Грузии и Словении.

Тренер женской сборной Эквадора по футболу отстранен за домогательства