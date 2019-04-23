Клуб НБА "Финикс" уволил тренера Кокошкова

Главный тренер "Финикс Санз" Игор Кокошков уволен со своего поста. Он возглавлял команду с мая 2018 года. Клуб занял последнее место в Западной конференции.
Кокошков имеет двойное гражданство - Сербии и США. В Северной Америке специалист работает с 2009 года. Он был ассистентом в "Клипперс", "Детройте", "Кливленде" и "Орландо". Главным работал в "Юте".
Канадский хоккеист Дафо - о России: "Это были худшие 30 дней моей жизни"
Также 47-летний серб возглавлял сборные Сербии и Черногории, Грузии и Словении.
Тренер женской сборной Эквадора по футболу отстранен за домогательства
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
По предварительным данным, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко с результатом в 71,8% против 28,2%.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.