Канадский хоккеист Дафо - о России: "Это были худшие 30 дней моей жизни"

Бывший вратарь команд НХЛ Байрон Дафо рассказал о том, как выступал за омский "Авангард" в 2005 году. Голкипер попал в КХЛ во время локаута и провел в клубе 30 дней.



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По словам Дафо, он согласился приехать в "Авангард" на зарплату миллион долларов за четыре месяца. Хоккеист заявил, что месяц в России был худшим в его жизни.

"Это были худшие 30 дней моей жизни. Я еще напишу книгу об этом, там будут приключения в стиле Джеймса Бонда. Первый день я провел в армейском бараке, туда меня заселили, пока искали квартиру. То есть мое первое впечатление о России — это барак. Ужас!" — приводит телеграм-канал "Эпицентр" слова Дафо.

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По словам канадца, заработать миллион долларов у него не получилось. Через несколько матчей Дафо повредил пах. Доктор команды сообщил руководству, что у него была травма еще до перехода. Хоккеисту предложили подписать контракт с зарплатой в размере 400 тысяч долларов.

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"Я подписал, пожал руку президенту и пошел домой. Сразу звоню жене: "Завтра зарплата, как только деньги будут на моем счету, я валю отсюда. Если через 24 часа меня не будет дома, значит что-то случилось", — заявил хоккеист.

По словам Дафо, он получил чек с уменьшенной зарплатой, собрал вещи и буквально сбежал из Омска.