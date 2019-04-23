Тренер женской сборной Эквадора по футболу отстранен за домогательства

Федерация футбола Эквадора отстранила от работы тренера женской сборной Луиджи Пескароло и его двух помощников. Мужчин обвинили в домогательствах к футболисткам, сообщает EFE.



Обвинения в домогательствах и протесты не помешали...

Ранее одна из спортсменок подала жалобу в прокуратуру. В заявлении футболистка указала, что Пескароло просил ее отправить фотографии интимного содержания. Представители федерации заявили, что будет проведено расследование этого инцидента, поэтому работать главный тренер не может.

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Тренер Пескароло отвергает все обвинения. Он обещает подать встречный иск на футболистку.

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